أكد المكتب الإعلامي لوزارة خارجية حكومة الوفاق الليبية ، أن وزارة الخارجية تمارس مهامها بشكل عادي من المقر الرسمي للوزارة بمنطقة زاوية الدهماني في وسط العاصمة طرابلس.

وذكرت بوابة الوسط اليوم، أن دبابات ومدرعات تابعة لـ«القوة الثامنة النواصي» انتشرت بطريق الشط واقتربت عناصرها من مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس ردًا على تصريحات المفوض بمهام وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة الذي قال إن المشير خليفة حفتر هو قائد عام الجيش الليبي، مشيرًا إلى أن قرار تعيينه صدر من مجلس النواب وهو مجلس منتخب من قبل فئات الشعب المختلفة؛ وبذلك هو «قائد عام الجيش الليبي ولا يوجد غبار على هذا».

وسمع إطلاق للرصاص قرب مجمع ذات العماد وفندق كورنثيا؛ حيث أكدت مصادر في العاصمة طرابلس أن ضغوطًا تمارس على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من قبل مسلحي «القوة الثامنة النواصي» من أجل إقالة المفوض بمهام وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة.