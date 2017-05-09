نشرت الفنانة علا رشدي زوجة الفنان أحمد داود فيديو جديد، اليوم، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” من المؤتمر الصحفي لعودة “عالم سمسم”، معبرة عن سعادتها بعودة البرنامج الشهير من أجل إسعاد الأطفال وتثقيفهم.

وظهر في الفيديو “خوخة وفلفل” الشخصيات الكارتونية الشهيرة، وأعلنوا عودة البرنامج خلال شهر رمضان على الراديو والتليفزيون.

وكانت شركة الكرمة المنتجة للبرنامج كشفت عن تعاقدها مع شبكة تليفزيون “النهار” لعرض حلقات الموسم الجديد، في شهر رمضان المقبل وسيتم بث الحلقات على شاشة القناة قبل الإفطار في رمضان، والمؤتمر الصحفي نظمته، اليوم، شركة “الكرمة” المنتجة للبرنامج لإعلان تفاصيل الموسم الجديد.