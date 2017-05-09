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مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 في حادث تصادم بالشرقية
سيارة اسعاف ـ حادث تصادم‎

مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 في حادث تصادم بالشرقية

2017-05-09 20:36:01

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم، عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم أتوبيسين مع سيارة ملاكي بطريق بلبيس – العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

أوضح الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الاسعاف الى أنه تم نقل 3 وفيات الى مشرحة مستشفى العاشر من رمضان للتأمين الصحي بينما تم نقل حالة وفاة وجميع الاصابات الى مستشفى بلبيس المركزي وذلك بمشاركة 12 سيارة اسعاف.

من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الى خروج 9 من المصابين لتحسن حالتهم الصحية بينما يوجد 7 حالات محجوزة بالمستشفى يعانون من كدمات وكسور متفرقة بالجسد وحالتهم الصحية مستقرة

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