نشرت النجمة نيللى كريم صورة جديدة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” ظهرت فيها مع الفنان نبيل الحلفاوى في كواليس تصوير مسلسلها “لأعلى سعر”، وعلقت عليها قائلة “مع السوبر ستار عزيزى الفنان نبيل الحلفاوى”.

ويواصل فريق عمل المسلسل حاليًا تصوير باقي المشاهد، إضافة إلى أن الشركة طرحت البرومو الدعائي له منذ أيام قليلة، وتعرض لانتقادات شديدة؛ بسبب توقعات البعض بأن المسلسل يناقش قضية “الشذوذ”.

مسلسل “لأعلى سعر”، من بطولة نيللي كريم وأحمد فهمي وزينة وبشرى ونبيل الحلفاوى ورحمة حسن وأحمد مجدي وسارة سلامة وراندا حافظ، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.