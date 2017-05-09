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وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل 71 مسلحًا خلال 24 ساعة
داعش في افغانستان‎

وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل 71 مسلحًا خلال 24 ساعة

2017-05-09 20:23:12

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم/الثلاثاء/، مقتل 71 مسلحًا وإصابة 35 آخرين، واعتقال 7 خلال عمليات أمنية واسعة النطاق أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية -في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- ضبط كميات من الأسلحة التي تم العثور عليها خلال العمليات، إضافة إلى تفكيك عدد من الألغام والمواد المتفجرة الأخرى المزروعة من قبل المسلحين في الطرق.

وأضاف البيان أن عمليات التطهير جرت في 17 ولاية من أصل 34، دون تقديم معلومات حول هؤلاء المسلحين والخسائر في صفوف قوات الأمن الأفغانية.

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