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على عهدة وزارة التموين: توريد مليون و33 ألف طن قمح منذ بدء الموسم
سلع غذائية ‎ـ سوبر ماركت‎

على عهدة وزارة التموين: توريد مليون و33 ألف طن قمح منذ بدء الموسم

2017-05-09 20:17:02
خاص: محيط

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء أنه تم تسليم مليون و33 ألف طن منذ فتح باب التوريد في أول إبريل وحتى أمس الإثنين.

وقال المستشار الإعلامي لوزير التموين ممدوح رمضان -في بيان صحفي اليوم- إن لجان الفرز رفضت ألفين و619 طن قمح بسبب الشوائب وعدم مطابقتها لدرجات النظافة.
وأضاف أن موسم تلقي المحصول يستمر حتى 30 يونيو.

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