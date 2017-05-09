 Moheet on google
الثلاثاء 9 مايو 2017 08:39 مساءً
روابط سريعة
قرار باستبدال عبارة "الوزير المختص" ب"وزير الاستثمار" فى أى قرارات لقطاع الاعمال
شريف اسماعيل في لقاء مع لميس الحديدي‎

قرار باستبدال عبارة "الوزير المختص" ب"وزير الاستثمار" فى أى قرارات لقطاع الاعمال

2017-05-09 20:08:35
محيط ووكالات

أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1095 لسنة 2017، بأن تستبدل عبارتا “الوزير المختص بتطبيق احكام قانون شركات قطاع الاعمال”، و”الوزارة المختصة بشركات قطاع الاعمال العام”، بعبارتي “وزير الاستثمار”، و”وزارة الاستثمار” .

يأتى ذلك أينما وردتا بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1687 لسنة 2004، الخاص بالتصرف في حصص المال العام في الشركات المشتركة، و1506 لسنة 2005، الخاص بتنظيم حصيلة ادارة الأصول المملوكة للدولة، و1874 لسنة 2007، الخاص بقواعد التصرف في حصص المال العام المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة لقطاع الاعمال العام، مع استمرار العمل بأحكام باقي القرارات .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3