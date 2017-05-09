أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن تأجيل أخذ الرأي النهائي بشأن قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، للغد، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، الواجب توافره في إجراء التصويت، نداء بالاسم على مشروع القانون.

وقال عبد العال، خلال جلسة التصويت على القانون، أن اللائحة تسمح بالتأجيل حال عدم توافر النصاب، وأنه سينتظر قليلا قبل أن يعلن رسميا عن تأجيل التصويت.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعدما بدأ المجلس التصويت ندءًا بالاسم على مشروع القانون، خاصة أنه يطبق بأثر رجعي.

وكان البرلمان تراجع قبل التصويت النهائي، عن حذف المادة الخامسة، بعد مطالبة الحكومة بذلك، حيث تم إعادة المادة الخامسة مرة أخرى، بعد أن تم حذفها.