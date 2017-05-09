تأهل الأهلي الإماراتي وصيف بطل 2015 والاستقلال الإيراني إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بينما ودع التعاون السعودي المنافسات بعد فض الاشتباك بالمجموعة الأولى المعقدة اليوم الثلاثاء.

وضمن الأهلي الصدارة بفوزه الكبير 4-صفر على ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي ليرفع رصيده إلى 11 نقطة متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الاستقلال الذي فاز 2-1 على التعاون في الدوحة.

افتتح سالمين خميس التسجيل للأهلي ثم أضاف إسماعيل الحمادي وأسامواه جيان وإيفرتون ريبيرو ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

وتوقف رصيد التعاون عند 5 نقاط وهو نفس رصيد لوكوموتيف ليودعا البطولة.

واستقبل الفريق السعودي هدفا قبل النهاية بربع ساعة سجله كافح رضائي لتنتهي مسيرته الحالمة بالمسابقة.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور 16 الذي تقام مبارياته في وقت لاحق من الشهر الجاري.