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الأباتشي والحاسم يعودان لتدريبات الزمالك استعدادا لـ«يونايتد»
محمود عبد الرزاق - شيكابالا - شيكا

الأباتشي والحاسم يعودان لتدريبات الزمالك استعدادا لـ«يونايتد»

2017-05-09 20:37:34
محيط - أحمد عبد الخالق

شهدت تدريبات الزمالك عودة الثنائى شيكابالا وباسم مرسى ، بعد الراحة التى حصلوا عليها من مواجهة المقاولون العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة كابس يونايتد الزيمبابوي يوم الجمعة المقبل بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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