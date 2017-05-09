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موناكو يدفع بمبابي وفالكاو في مواجهة يوفنتوس
يوفنتوس - موناكو

موناكو يدفع بمبابي وفالكاو في مواجهة يوفنتوس

2017-05-09 19:57:35
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن ليوناردو جارديم تشكيلة فريقه موناكو التي ستواجه نظيره يوفنتوس في لقاء إياب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا بملعب يوفنتوس أرينا .

وكان لقاء الذهاب في فرنسا انتهى بخسارة موناكو بهدفين مقابل لاشئ .

وجاءت التشكيلة لتضم:

حراسة المرمى: سوباسيتش.

الدفاع: جيمرسون ، سيديبي ، راجي ، جليك .

الوسط: نبيل ضرار ، موتينهو ، سيلفا ، باكايوكو .

الهجوم: فالكاو ، مبابي

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