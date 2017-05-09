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لخويا يعبر الفتح برباعية ويستعد لمواجهة بيروزي
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لخويا يعبر الفتح برباعية ويستعد لمواجهة بيروزي

2017-05-09 19:51:37
محيط

حقق فريق الكرة بنادي لخويا القطري، فوزاً كبيراً على الفتح السعودي بنتجية 4 ـ 1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء باستاد عبد الله بن خليفة بنادي لخويا في إطار الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية بدوري الأبطال الآسيوي.

أحرز أهداف لخويا كل من محمد موسى والتونسي يوسف المساكني وعلي عفيف والإسباني تشيكو فلوريس في الدقائق 9 و 20 و 27 و46 ، بينما أحرز هدف الفتح السعودي الوحيد تشيكو فلوريس مدافع لخويا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87.

جاءت المباراة جيدة المستوى سيطر فريق لخويا على معظم فتراتها ، ولم يجد صعوبة كبيرة في تحقيق فوزاً لم يكن في حاجة إليه خاصة بعدما كان قد ضمن التأهل متصدراً للدور الثاني للبطولة القارية.

وارتفع رصيد لخويا بهذا الفوز إلى 14 نقطة واصل بهم صدارة المجموعة الثانية ، بينما تجمد رصيد الفتح عند 6 نقاط احتل بهم المركز الثالث وودع البطولة رسميا.

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