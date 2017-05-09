هاجم أحد المواطنين، مجلس النواب والحكومة، على الهواء، لافتًا إلى أن تلك السلطتين تعمل جاهدة على تجويع الشعب وإذلاله.

وأردف خلال برنامج “عين على البرلمان”، المذاع على قناة “الحياة”: “بقالنا 4 سنين مشبعناش إلا كلام من الحكومة والبرلمان.. الناس اللي سرقت المليارات قبل الثورة بقوا بشوات دلوقتي”، لافتًا إلى أن أحد أعضاء مجلس النواب أخبره أن الحكومة سيدة القرار في الدولة، والبرلمان ما هو إلا صورة”.

وصرخ المواطن في وجه النائب عبد الرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: “لو مش عاجبك أداء البرلمان أو الحكومة استقيل زي نواب جنوب سيناء أو خدني أشتغل معاك أعيش عيالي.. احنا تعبنا وفيه حالة غليان طالعة في الشارع”.