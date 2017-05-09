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"الوزراء": إعلان تشكيل إدارة هيئة سلامة الغذاء قبل نهاية مايو
المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل

"الوزراء": إعلان تشكيل إدارة هيئة سلامة الغذاء قبل نهاية مايو

2017-05-09 19:52:54

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إعلان قرار تشكيل مجلس إدارة هيئة سلامة العذاء قبل نهاية مايو الجارى، حيث يتم حاليا استيفاء بعض الإجراءات الخاصة بالترشيحات لمجلس الإدارة.

وأوضح إسماعيل، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية سترسل لمجلس الدولة ثم مجلس النواب، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعمل على حل كافة المشكلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، موضحا أن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء تشديد العقوبة على حلج الأقطان خارج المحالج المرخص لها.

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