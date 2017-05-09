تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً قدمه الدكتور محمد إسماعيل عميد معهد الدلتا العالي بالمنصورة بشأن حادث إلقاء طالب نفسه من الدور الثالث بالمعهد .

وذكر التقرير – فى بيان صادر اليوم عن الوزارة - وقوع حادث أليم أثناء أداء امتحان مادة نظم المعلومات الإدارية بالفرقة الثانية ظهر اليوم الثلاثاء 9 مايو حيث قام أحد الطلاب بإلقاء نفسه من الدور الثالث بالمعهد بعد انتهائه من الإجابة وتسليم كراسته لملاحظ اللجنة، وتوقيعه بالانصراف بعد انتهاء نصف الوقت.

وقامت سيارة إسعاف المعهد بنقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وقد توفي فور وصوله إلى المستشفى، وأكدت أسرة الطالب التي اصطحبته إلى لجنة الامتحان في الصباح وانتظرته باستراحة المعهد أنه يعاني من مرض نفسي، وتم استدعاء الشرطة والنيابة لإجراء المعاينة وتولي التحقيق.