يستضيف يوفنتوس الإيطالي في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء موناكو الفرنسي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب يوفنتوس آرينا.

ويسعى يوفنتوس لخطف بطاقة العبور للمباراة النهائية بعدما فاز ذهابا بهدفين نظيفين في فرنسا الأسبوع الماضي، ويكفيه التعادل السلبي أو الخسارة بفارق هدف لضمان التأهل.

ويعول يوفنتوس على صلابة خط الدفاع بقيادة الثنائي ليوناردو بيونوتشي وجورجو كيليني بالإضافة للحارس جانويلجي بوفون؛ حيث لم تستقبل شباك السيدة العجوز في البطولة سوى هدفين، كما يعيش خط الهجوم حالة معنوية مرتفعة في ظل تألق الثنائي الأرجنتيني جونزالو هيجواين وبابلو ديبالا.

فيما يدخل موناكو اللقاء لتحقيق مفاجأة وتسجيل هدفين في شباك اليوفي من أجل العودة في نتيجة مباراة الذهاب أملا في خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

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