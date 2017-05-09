أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد شفيق صرصار استقالته من منصبه بشكل مفاجئ قبل سبعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية مساء اليوم الثلاثاء عن صرصار قوله، في مؤتمر صحفي، “قررنا نحن محمد شفيق صرصار رئيس الهيئة والقاضي مراد المولي نائب الرئيس والقاضية لمياء الزرقوني عضو مجلس الهيئة الاستقالة من مهامنا”.

وقال إن القرار جاء بعد التأكد من أن الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرد خلاف في طرق العمل بل أصبح يمس القيم والمبادئ التي تتأسس عليها الديمقراطية.

وأشار إلي أنه منذ يوم 10 فبراير الماضى وهو يوم تسلم وتسليم بين الأعضاء المغادرين والأعضاء الجدد في الهيئة تبين تعمق هذا الخلاف الحاد الذي أدى فيما بعد إلى توتر الأجواء وإلى مطالبة جزء من المجلس بإنهاء إلحاق توظيف عدد من كوادر الهيئة الذين عملوا بكل تفان وكفاءة سواء في انتخابات 2011 أو2014.

وطالب صرصار من أعضاء البرلمان الإسراع في سد الفراغ التي ستخلفه الاستقالات والكوادر التى خرجت ، مؤكدا أنه سيواصل مهامه على رأس الهيئة إلى حين تعيين بديل له و للأعضاء المستقيلين.

وقد حظيت هيئة الانتخابات وشفيق صرصار بإشادة دولية إثر تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.