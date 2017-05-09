يستضيف يوفنتوس الإيطالي في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء موناكو الفرنسي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب يوفنتوس آرينا.

وأعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني للسيدة العجوز تشكيلة فريقه التي ضمت قوته الضاربة لتأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: بوفون

الدفاع: بارزالي ، بونوتشي ، كيليني

الوسط : داني ألفيس ، ساندرو ، خضيرة ، بيانيتش ، ديبالا .

الهجوم: ماندزوكيتش ، هيجوايين.