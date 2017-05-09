كشف محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة عن زيارة مرتقبة للجنة من وزارة الآثار لمدينة سانت كاترين السبت المقبل، يتم خلالها بحث موضوع مشكلة تل المروة، حيث طالبت الوزارة -في وقت سابق- الجهات المعنية بجنوب سيناء بإيقاف أعمال البناء التي يقوم بها جهاز تعمير جنوب سيناء في منطقة “تل المروة” التابعة لمدينة سانت كاترين، لبناء 20 منزلا بدويا.

وأوضح المحافظ - خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الثلاثاء - أن منطقة “تل المروة” منطقة أثرية لا يجوز البناء فيها لافتا إلى أنه تم تقديم مقترح بإعطاء أرض بديلة، مؤكدا أن وزير الآثار أبدى ترحيبه بالمقترح.

وأضاف المحافظ أنه تم مناقشة موضوع سرابيط الخادم وقلعة صلاح الدين ليتم تسجيلهما ضمن قائمة مواقع التراث العالمي في اليونسكو، مؤكدا أن منطقة معبد سرابيط الخادم التابعة لمدينة أبوزنيمة سيتم وضع تخطيط لها معلنا عن زيارة مرتقبة لوزير الآثار قريبا سيزور خلالها سرابيط الخادم.