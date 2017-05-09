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البيت الأبيض: ترامب يمدد العقوبات ضد الحكومة السورية
دونالد ترامب

البيت الأبيض: ترامب يمدد العقوبات ضد الحكومة السورية

2017-05-09 19:25:52

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدد العقوبات ضد الحكومة السورية.

وأوضح البيت الأبيض في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن ترامب مدد حالة الطوارئ الوطنية، فيما يتعلق بسوريا لسنة أخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى حجب ممتلكات بعض المسئولين الحكوميين السوريين، وحظر تصدير بعض المنتجات من سوريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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