قال رئيس مجلس علماء باكستان، طاهر محمود أشرفي، إن التهديد الإيراني لباكستان أمر مدان ومؤسف، مؤكدا أن العالم الإسلامي لن يسمح لإيران بالعبث بأمن باكستان، مشددا في الوقت ذاته على أن الشعب الباكستاني يعرف كيف يدافع عن حدود بلاده .

جاء ذلك ردا على تصريح قائد الأركان الإيراني، محمد حسين باقري، الذى قال إن طهران ستضرب “ملاذات المسلحين” داخل باكستان إذا لم تواجه الحكومة المسلحين الذين نفذوا هجمات عبر الحدود الشهر الماضي .. وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/.

وأشار إلى أن باكستان كانت تعمل دائما من أجل السلام في المنطقة معتصمة بالصبر والحكمة، ولكن تصريحات القيادة الإيرانية ضد باكستان أمر لا يمكن السكوت عنه، محذرا إيران من أن تظن أن باكستان مثل سوريا والعراق.

وحث أشرفي، الحكومة الباكستانية على الرجوع إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي بخصوص التصريحات والأعمال العدوانية من جانب أفغانستان وإيران والهند خلال الأسبوعين الماضيين.

وشدد رئيس مجلس علماء باكستان، على ضرورة امتناع إيران عن التدخل في شؤون الدول الأخرى ، معربا عن أسفه من أن القيادة الإيرانية لم تتعلم الدروس من الأوضاع في الشرق الأوسط، مطالبا في الوقت ذاته باكستان بالدعوة فورا إلى عقد جلسة طارئة لقمة التعاون الإسلامي.