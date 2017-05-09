 Moheet on google
الثلاثاء 9 مايو 2017 08:35 مساءً
روابط سريعة
الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة
شريف اسماعيل‎

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

2017-05-09 19:17:39

قال الدكتور وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية: إنه من المتوقع أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها الشديد حتى غدًا الأربعاء لتصل إلى 40 رجة مئوية، لافتًا إلى أن درجات الحرارة المرتفعة في هذا الوقت طبيعية نظرًا لتأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية مرورًا بالصحراء الشرقية وجميعها مناطق شديدة الحرارة، الأمر الذي بدوره يؤدى إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح سعودي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو الأخبار”، المذاع على قناة “تن”، أنه من المتوقع أن تنكسر موجة الحر الشديدة اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، حيث تنخض درجات الحرارة 7 درجات مئوية، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وتكاثر السحب.
-

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3