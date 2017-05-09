قال الدكتور وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية: إنه من المتوقع أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها الشديد حتى غدًا الأربعاء لتصل إلى 40 رجة مئوية، لافتًا إلى أن درجات الحرارة المرتفعة في هذا الوقت طبيعية نظرًا لتأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية مرورًا بالصحراء الشرقية وجميعها مناطق شديدة الحرارة، الأمر الذي بدوره يؤدى إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح سعودي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو الأخبار”، المذاع على قناة “تن”، أنه من المتوقع أن تنكسر موجة الحر الشديدة اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، حيث تنخض درجات الحرارة 7 درجات مئوية، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وتكاثر السحب.

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