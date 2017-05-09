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بالفيديو.. رمضان صبحي باق مع ستوك سيتي للموسم الجديد
رمضان صبحي

بالفيديو.. رمضان صبحي باق مع ستوك سيتي للموسم الجديد

2017-05-09 19:22:17
محيط

تأكد بشكل رسمى استمرار رمضان صبحى مع ستوك سيتى فى الموسم المقبل، بعدما ظهر النجم المصري في الحملة الدعائية التي أطلقها النادي لقميص 2017/2018.

ورافق صبحي في الحملة الدعائية كلاً من ماركو أرناوتوفيتش وجو ألين وشيردان شاكيرى نجوم الفريق.

وكان صبحي قد شارك بصفة أساسية في المباريات التي غاب فيها شاكيري بسبب الإصابة، إلا أن عودته للملاعب مرة أخرى جعلت العفيجي حبيس دكة البدلاء.

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