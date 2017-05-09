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تعرف على أكثر التطبيقات استنزافا لجيب المستخدم
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تعرف على أكثر التطبيقات استنزافا لجيب المستخدم

2017-05-09 18:57:17

كشفت نتائج تحليل بيانات نشرت مؤخرا أن تطبيق “تيليجرام” هو أقل تطبيقات التواصل استنزافا لجيب المستخدم إذ أنه الأقل استهلاكا لباقات الاتصال عبر الإنترنت Data Packages.

وشملت الدراسة تطبيقات التواصل والمراسلة المختلفة وأهمها واتساب وتيليغرام وغوغل هانغ أوت ولاين وفايبر وفيسب وك ماسنجر وسكايب.

وصنفت الدراسة التي أجرتها شركة”سوس تاريفي” الإيطالية، التطبيقات وفق ثلاث سيناريوهات وضعها الخبراء.

السيناريو الأول: الاستهلاك الخفيف ويقصد به إرسال 20 رسالة واستقبال مثلها وواستقبال 5 صور وإرسال صورتين.

السيناريو الثاني: الاستهلاك المتوسط: ويقصد به إرسال 40 رسالة نصية واستقبال مثلها واستقبال 10 صور وإرسال 5 صور.

السيناريو الثالث: الاستهلاك الكثيف، ويقصد به إرسال 100 رسالة نصية واستقبال مثلها واستقبال 50 صورة وإرسال 20 صورة.

وبحسب النتائج لهذه السيناريوهات فقد تبين أن تيليجرام هو الأقل استنزافا للجيب وسكايب هو الأكثر استنزافا للمال وباقة الاتصال عبر الإنترنت.

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