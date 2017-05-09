أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر بضرورة الاستفادة من القنوات الإعلامية لمواجهة التطرف الديني والإرهاب عن طريق خطباء من الأزهر والكنيسة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي لاستكمال متابعة جهود الدولة والإجراءات التي تتخذها للمواجهة الشاملة لظاهرة الإرهاب، وذلك بحضور الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والقس ماريتروس عادل والقس ياكوبوس ناجح كهنة مطرانية الجيزة.

وأكدت اللجنة ضرورة وجود دور فعال للأزهر والكنيسة في المدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة لمقاومة التطرف الديني، وفرض الرقابة المشددة على الجمعيات الخيرية حتى لا يستغل البعض منهم حاجة الفقراء من الشباب المتحمس لإقناعه ببعض الأفكار المتطرفة.

واستعرض الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف دور الوزارة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني عن طريق العمل على تثقيف الخطباء وتوعيتهم من أجل العمل على إيصال المعلومات الدينية بشكل مبسط وواضح لتوعية الشعب المصري بصحيح الدين، مشيرا إلى أن هناك حوالي 200 واعظة يعملون بالمساجد لإيعاظ السيدات داخل المساجد.

من جانبه، قال القس ماريتروس عادل كاهن مطرانية الجيزة إن ما تفعله وزارة الأوقاف حاليا من تجديد للخطاب الديني وتصحيح للمفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي يفعله الكهنة والوعاظ على مستوى الكنائس في مصر للتوعية بصحيح الدين المسيحي كما جاء في الكتب السماوية مما يصل بهم إلى خطاب ديني معتدل.