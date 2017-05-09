قال المهندس رفيق عباس، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية: إن هناك مجموعة من السياسات الاقتصادية المعقدة وراء تراجع أسعار الذهب في السوق العالمي، لافتًا إلى أن أسعار الذهب هبطت 2 جنيه فى السوق المحلية بعد تراجعها عالميًا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج”ستوديو الأخبار”، المذاع على قناة “تن”، أن هبوط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه سيكون له تأثير في تراجع أسعار الذهب، لافتًا إلى أنه من الصعب التكهن بتراجع أو ارتفاع أسعار الذهب في الوقت الحالي.

وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم 611 جنية،

وسعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 524 جنية،

وسعر جرام الذهب من عيار 24 سجل 698 جنية،

وسعر الجنية الذهب 4888 جنية.

أما سعر الأوقية 1219 دولار