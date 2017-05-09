 Moheet on google
الثلاثاء 9 مايو 2017 08:31 مساءً
روابط سريعة
الذهب يواصل التراجع محليا وعالميا وعيار 21 يسجل 611 جنيها
مشغولات ذهبية - ذهب - مسروقات ذهبية

الذهب يواصل التراجع محليا وعالميا وعيار 21 يسجل 611 جنيها

2017-05-09 20:00:40
محيط ووكالات

قال المهندس رفيق عباس، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية: إن هناك مجموعة من السياسات الاقتصادية المعقدة وراء تراجع أسعار الذهب في السوق العالمي، لافتًا إلى أن أسعار الذهب هبطت 2 جنيه فى السوق المحلية بعد تراجعها عالميًا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج”ستوديو الأخبار”، المذاع على قناة “تن”، أن هبوط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه سيكون له تأثير في تراجع أسعار الذهب، لافتًا إلى أنه من الصعب التكهن بتراجع أو ارتفاع أسعار الذهب في الوقت الحالي.

وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم 611 جنية،
وسعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 524 جنية،
وسعر جرام الذهب من عيار 24 سجل 698 جنية،
وسعر الجنية الذهب 4888 جنية.
أما سعر الأوقية 1219 دولار

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3