توجه المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية اليوم الثلاثاء، إلي الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة ومعه زوجته.

ورفض “محلب” استخدام صالة كبار الزوار، أو أن يكون له أي اختيار بالصالة المخصصة لكبار رجال الدولة والضيوف.

صرحت مصادر أمنية بالمطار طلب محلب إنهاء إجراءاته بنفسه مع زوجته من الصالة الموسمية، الخاصة برحلات الحج والعمرة علي الطائرة المصرية المتجهة إلي جدة رحلة 662 , ورفض أن يقوم أي من العاملين بالمطار بتقديم المساعدة له حتي صعد الطائرة، بحسب “أونا”.