غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متوجهًا إلى قبرص.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير الإسكان والوفد المرافق له علي الطائرة المصرية المتجهة إلي قبرص من استراحة كبار الزوار بالمطار.