أجرى محمود طاهر رئيس الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بالمدير الفني للفريق الأول حسام البدري، للاطمئنان على حالته الصحية، بعدما شعر ببعض الإجهاد والتعب الشديد خلال مران الفريق المسائي اليوم الثلاثاء.

واطمئن طاهر على البدري، خصوصًا أن الفريق الأحمر يستعد لملاقاة زاناكو الزامبي في افتتاح مشواره بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا والتي تقام يوم السبت على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

وأكد البدري لرئيس الأهلي، أنه سيكون جاهزًا لقيادة التدريبات المقبلة، والتي ستكون غدا الأربعاء، خصوصًا أن الفريق يستعد للدخول لمعسكر مغلق الخميس قبل الموقعة الإفريقية.