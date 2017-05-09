كشف مسئولو النادي الأهلي عن أن سبب مغادرة حسام البدري لمران الفريق بعد نصف ساعة من بدايته يعود لشعوره بدوار أثناء قيادته للمران.

وأكد المسئولون أن البدري شعر بدوار أثناء قيادته للمران وإرهاق عام بجسده ما جعله يغادر المران وينصرف للخلود لبعض الراحة.

وكان حسام البدري قد غادر مران الفريق بعد انطلاقه بنصف ساعة وانصرف من النادي في واقعة هي الأولى في تاريخ النادي.

وقاد مران اللاعبين الاحتياطيين أحمد أيوب المدرب العام وسيد معوض المدرب المساعد وأنيس الشعلالي مخطط الأحمال.

ويستعد الفريق لملاقاة زاناكو الزامبي في دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل ببرج العرب.