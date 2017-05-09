أعلن خالد أبوالمكارم رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الهندي رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة اليوم الثلاثاء عن قيام وفد كبير من رجال الأعمال بزيارة الهند في يوليو المقبل لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ومضاعفة الاستثمارات الهندية بالسوق المصري البالغة 3 مليارات دولار خاصة في مجال البتروكيماويات والمواد الغذائية.

وقال أبوالمكارم ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إننا نسعى إلى إقامة شراكات اقتصادية بين رجال القطاع الخاص في الجانبين بما يسهم في تنمية التعاون .. منوها بأن مصر تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للهند في أفريقيا بينما تعد الهند تاسع أكبر شريك تجارى لمصر وتحتل المركز السابع بين أكبر الدول المستوردة من مصر.

ومن جانب آخر..أرجع أبوالمكارم ارتفاع صادرات المجلس التصديري للكيماويات خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 32% مسجلة 02ر1 مليار دولار مقابل 7ر774 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ؛ إلى التركيز على غزو السوق الأفريقي وفقا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 .. متوقعا تحقيق زيادة في صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة بنهاية العام الحالي بنحو 20 % عن العام الماضي والتي سجل فيها 3ر3 مليار دولار.

وأوضح أن المجالس التصديرية ستعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لعرض الرؤية الجديدة للصادرات المصرية في ضوء القرارات الوزارية الخاصة بضم بعض الهيئات وتغيير بعض الإدارات ، مشير ا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الاعتماد على هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصدير المنتجات خاصة المشغولات اليدوية.

وفيما يتعلق بعودة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقانون الاستثمار الذي أقره البرلمان .. قال أبوالمكارم : إن القرار يعد خطوة وسيتم تحديد مدى إيجابيته من عدمه بناء على اللائحة التنفيذية التي ستصدر.