نجحت مباحث الشرقية فى ضبط 21 كيلو من عقار الهيروين المخدر بعد مطاردة ، مع أعراب بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لمنطقة الصالحية وتبادل إطلاق الأعيرة النارية والتى فر على إثرها الجناة تاركين السيارة وبداخلها الهيروين .

كان اللواء رضا طبلية مدير امن الشرقية قد تلقى معلومات تفيد اعتزام مجموعة من الأعراب بشمال سيناء القيام بتهريب كميات كبيرة عبر حدود المحافظة لإغراق الأسواق بها وبالمحافظات المجاورة.

وأكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء هشام خطاب مدير المباحث ، صحة تلك المعلومات فتم نشر الأقوال الأمنية بمداخل ومخارج المحافظة ورصد تحركات السيارات الوافدة إليها وأثناء قيام أفراد القول الأمني المكلف بمراقبة وتأمين طريق 36 الحربى اشتبه أفراده فى السيارة رقم 12982 نقل الإسماعيلية لمحاولة مستقليها الهروب من الكمين الأمني ، وأشاروا لهم بالتوقف إلا انهم سارعوا بالفرار فقام القول الأمني بمطاردة السيارة فى المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق وتبادل إطلاق النار مع مستقليها والذين سارعوا بمغادرة السيارة وتركها بحمولتها وبتفتيشها عثر بداخلها على 84 أسطوانه متوسطة الحجم ممتلئة بعقار الهيروين زنتها 21 كيلو جراما ، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية والذى قرر سرعة ضبط الجناة والتحفظ على السيارة والمضبوطات من الهيروين