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بالصور.. فيصل يتوج بلقب دوري مراكز الشباب بحضور وزير الشباب والرياضة
نهائي دوري مراكز الشباب

بالصور.. فيصل يتوج بلقب دوري مراكز الشباب بحضور وزير الشباب والرياضة

2017-05-09 18:32:04
محيط - أحمد عبد الخالق

توج المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية مركز شباب فيصل درع دوري مراكز الشباب عقب تغلبه علي مركز شباب السلام بركلات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي جمعهما علي ملعب بنها الرياضي بمحافظة القليوبية.

الوقت الأصلي للقاء انتهي بالتعادل بهدف لكل فريق ليحتكما الفريقين لركلات الجزاء التي حسمها فيصل ابن مدينة السويس لصالحه ب4 ركلات مقابل ثلاث للسلام.

يذكر أن الفائز بلقب دوري مراكز الشباب يحصل على 250 الف جنيه و100 الف جنيه لصاحب المركز الثاني.

نهائي دوري مراكز الشباب

نهائي دوري مراكز الشباب

نهائي دوري مراكز الشباب

نهائي دوري مراكز الشباب

نهائي دوري مراكز الشباب

نهائي دوري مراكز الشباب

نهائي دوري مراكز الشباب

نهائي دوري مراكز الشباب

نهائي دوري مراكز الشباب

نهائي دوري مراكز الشباب

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