قرر مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مخاطبة الدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس النواب لإرسال نسخة من مشروع قانون الصحافة والإعلام للنقابة للاطلاع عليه ومناقشته.

وقال السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين أبو السعود محمد في تصريح عقب الاجتماع - أن مجلس النواب لم يخطر النقابة ولم يدعوها للمشاركة في جلسات الاستماع حول القانون، في الوقت الذي يحق للنقابة إبداء رأيها في القوانين المتعلقة بالمهنة.

كما قرر مجلس النقابة، رفع الحظر الذي كان مفروضا على القيد من جريدة الدستور خلال اجتماعه اليوم، محيلا ملفها للجنة التسويات، على أن يفتح باب القيد من الجريدة بداية من لجنة القيد المقبلة، كما قرر تشكيل لجنة للتواصل مع رئيس تحرير جريدة الوطن لحل مشكلة الزملاء المفصولين.

وأشار أبو السعود محمد إلى أن مجلس نقابة الصحفيين قرر صرف إعانة شهر رمضان لموظفي النقابة، والتي تتراوح قيمتها بين ٧٠٠ والف جنيه، ووافق على طلبات الزملاء بصرف نسبة ٧٠٪ الخاصة بالعلاج، إلا أنه رفض طلبات البعض إعادة فتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع العلاج.