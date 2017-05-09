وأكد النواب، أن الزيارة تأتي دعما للأزهر، وتأكيدا على عدم المساس به، وأنه مؤسسة دينية مستقلة كما ينص القانون.

وعن مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، حول تنظيم أوضاع الأزهر ومدة الإمام الأكبر وضوابط مساءلته وإقالته، قال النواب، “مفيش حاجة اسمها قانون”.

يذكر أن النائب محمد أبو حامد يعد مشروع قانون لتعديل القانون رقم 103 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والمستحدث في أحد نصوصه مادة لمحاسبة شيخ الأزهر، تنص على عقوبات متدرجة، تبدأ باللوم، وتنتهي بعدم الصلاحية.