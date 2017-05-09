أكد محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي أنه تقرر إقامة 5 معارض كبرى بمدن المحافظة، تحت شعار “أهلا رمضان”؛ بهدف توفير السلع الرمضانية والغذائية للمواطنين بمدن المحافظة وبأسعار مخفضة تيسيرا عليهم.

وأضاف محافظ الدقهلية ـ في تصريح اليوم الثلاثاءـ أن المعارض سيتم إقامتها بمدن (المنصورة، ميت غمر، السنبلاوين، دكرنس، والمنزلة ) بمشاركة الغرفة التجارية، ومن خلال التجار ورجال الأعمال، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمستثمرين أعضاء الغرفة، مؤكدا أهمية تعزيز الحماية الأمنية للمعارض والتأمين التام ضد الأخطار، من خلال مديرية الأمن والحماية المدنية، والتأكيد عل السيولة المرورية أمام المواقع التي ستُقام بها المعارض، وتوفير مصدر للتيار الكهربائي.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات المرور للرقابة التموينية والصحية على كافة السلع المعروضة، خاصه اللحوم والدجاج والأسماك، فضلا عن السلع التموينية والأغذية والمشروبات، بالتنسيق والتعاون التام فيما بين قطاعات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين طوال فترات المعارض.

وأوضح أن هناك مشاورات تتم بهدف أن تكون فيما بعد هذه المعارض بكافة مراكز المحافظة، وألا تقتصر على شهر رمضان بل تمتد إلى كل شهور السنة، مؤكدا ضرورة تعزيز مساهمات المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الأهلية للمشاركة مع الدولة في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح تلك المعارض بداية من 18 مايو وحتى 26 مايو، قبل قدوم شهر رمضان بما يقرب من أسبوع؛ لإتاحة الفرصة للمواطنين والحصول على احتياجاتهم.