أعربت الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، عن غضبها، بعد حكم القضاء الإداري بعدم الاختصاص بإلغاء قرار منعها من السفر.

وكتبت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مش عارفة أقول إيه.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المقامة من الناشطة إسراء عبدالفتاح، وتطالب فيها بإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر.

اختصمت الدعوى رقم 8837 لسنة 71 ق، كلاً من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات، وذكرت أنه بتاريخ 13 يناير 2015 الماضي، فوجئت إسراء أثناء إنهائها إجراءات السفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا، لتلقي منحة دراسية، بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.