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الإصابة تحرم ادلر حارس هامبورج من اللعب حتى نهاية الموسم
رينيه ادلر - هامبورج

الإصابة تحرم ادلر حارس هامبورج من اللعب حتى نهاية الموسم

2017-05-09 19:42:31
أ ش أ

أعلن نادي هامبورج الألماني، اليوم الثلاثاء، أن حارس مرماه رينيه إدلر سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.
وذكر النادي - في بيان- أن اللاعب يعاني من إصابة تعرض لها خلال مباراة هامبورج أمام بوروسيا دورتموند الشهر الماضي، ولم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الحين.
وسيتولى كريستيان ماتينيا حراسة مرمى هامبورج في المباريات المتبقية حتى نهاية الموسم والتي يسعى خلالها الفريق من اجل الهرب من شبح الهبوط، حيث انه يحتل حاليا المركز السادس عشر قبل مباراتيه أمام شالكه وفولفسبورج في الجولتين الأخيرتين من الموسم.

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