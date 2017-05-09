وزير الصحة : افتتاح 9 مستشفيات خلال أسابيع ..وانتهينا من تدشين 8 معاهد فنية متخصصة جديدة2017-05-09 17:57:04
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان اليوم عن افتتاح 8 معاهد فنية بتخصصات جديدة خلال العام الجارى فى محافظات مصر بعيدا عن القاهرة .. جاء ذلك خلال حضوره الاحتفال باليوم العالمى للتمريض ، بمقر المعهد القومى للتدريب بالعباسية .
وأوضح وزير الصحة والسكان أن التخصصات الجديدة التى سيتم إدراجها بالمعاهد هى فنى جراحة عظام و تخدير وصيدلة وفنى رعاية مركزة بالإضافة الى فنى معمل و أشعة وبصريات .
وقال وزير الصحة والسكان ان التمريض فى مصر لابد ان يعود الى سابق عهده ويكون له الريادة فى المنظومة الصحية والارتقاء بمفهوم التمريض ، مؤكدا على أن مهنة التمريض لها نفس القدر والاهمية بالمنظومة الصحية مثلها مثل الأطباء البشربين والأسنان البيطريين ومختلف التخصصات.
وأضاف وزير الصحة والسكان أن الممرضة سواء كانت حاصلة على بكالوريوس أو دبلومة فهى لها نفس القدروالأهمية مساواة بجميع المهن الطبية ، مشيرا الى أن الطبيب لايستطيع أن يمارس عمله نهائى إلا بمساعدة الممرض ، ويكون هو المسئول عن التحكم فى العدوى داخل غرفة العمليات وتجهيزات العمليات ، لافتا الى أن مهنة التمريض لا تقل عن مهنة الطبيب بل هى الذراع الحقيقى للعمل الطبى ومن غيرها تهوى مهنة الطب.
وأكد وزير الصحة والسكان على أنه منذ تولية حقيبة وزارة الصحة وضع التدريب والتعليم الطبى على رأس أولويات الوزارة وخاصة التدريب التقنى للتمريض لكى تواكب المهنة التكنولوجيا المتطورة ، وتستعيد المهنة مكانتها السابقة ، لافتا الى أن يكون هناك مراحل متطورة للتعليم الطبى كالبكالوريوس والماجستير والدكتوارة التقنية قائل ” أدعم حقكم فى استمرار التعليم الطبى ولن تقوم لكم قائمة الا بالتدريب”.
وتابع وزير الصحة والسكان أن الحكومة تهتم بالتمريض باعتباره أحد أعمدة التعليم الفنى منوها أنه لدينا 12 معهد فنى صحى موزعة بالجمهورية ، ، مشيرا الى أن قطاع التمريض من أفضل قطاعات الوزارة.
وأوضح وزير الصحة والسكان أنه تم الانتهاء من تطوير وانشاء 31 مستشفى خلال عام فقط مما يعتبر انجاز غير مسبوق بالوزارة ، كاشفا أنه سيتم افتتاح 9 مستشفيات خلال الأسابيع القادمة دفعة واحدة لأول مرة وهم خارج نطاق القاهرة الكبرى ، وذلك إهتماما بالمحافظات الحدودية والصعيد ، فضلا عن إفتتتاح 8 مستشفيات أخرى بنهاية يونية الحالى وذلك بإجمالى 17 مستشفى .
وتابع وزير الصحة والسكان أن جميع المستشفيات المزمع افتتاحها قريبا تخضع للمواصفات العالمية من حيث التجهيزات والانشاءات ، كما أنها تخضع لنظام ميكنة كامل ، قائلا ” أن جميع المستشفيات الجديدة ستعتمد بشكل كبير على التمريض وأن بلدنا بتتغير للأفضل” ، معبرا عن فخره وسعادته بالتمريض المصرى ” لاأرضى أن ينتقص أى شخص من صورة التمريض المصرى”.
وفى نهاية الاحتفال كرم وزير الصحة والسكان المتميزين من مديرى المستشفيات والعناصر المتميزة من هيئة التمريض بالمستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.
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