تشارك أوبر و أكسا هذا الأسبوع في فعاليات الأسبوع العالمى للقيادة الآمنة الذى تنظمه الأمم المتحدة مواصلةً بذلك إلتزامها المشترك بتوعية المواطنين بمخاطر القيادة المتهورة والسريعة حول العالم.

يفقد ما يقرب من ١,٣ مليون شخص حياتهم في حوادث الطرق كل عام، بما في ذلك ١٢ ألف حالة وفاة في مصر وحدها. تعد القيادة غير الآمنة واحدة من العوامل المؤدية للحوادث المميتة، سواء في الاقتصاديات الناشئة أو المتقدمة.

وتعمل أوبر باستمرار على رفع معدلات الأمان على الطرق. وتمكنت أوبر عبر السنوات الماضية من تحسين خصائص الأمان على التطبيق الخاص بها لنشر التوعية بأهمية القيادة الآمنة ومساعدة السائقين على مراقبة عاداتهم وسلوكياتهم في القيادة. وتمكنت أوبر من تحقيق ذلك بفضل فريق متخصص من المهندسين الذين يعملون على توقع، منع، وتقليل عدد الحوادث على الطرق.

كجزء من حملة أوبر وأكسا المشتركة لتعزيز سلامة الطرق أعلنت أوبر في مصر اليوم عن إطلاق أول مسابقة للقيادة الآمنة بالتعاون مع أكسا كي تكافئ أكثر السائقين أماناً على التطبيق.

وقال عبد اللطيف واكد، المدير العام لأوبر مصر: “من المهم أن نتحرك بالسيارات بسرعة آمنة. ونشكر شركائنا في مصر وكل من يقومون بالقيادة مع أوبر في العالم لقيامهم بدورهم في الحفاظ على القيادة الآمنة. وبهذه المسابقة، نريد أن نشجع شركائنا من السائقين على تحسين مهارات القيادة باستمرار كي يقودوا سياراتهم بأعلى معدلات ممكنة من الأمان، وذلك للحفاظ على أرواحهم وأرواح الركاب على حد السواء، إلى جانب المحافظة على أرواح من حولهم على الطريق”. وأضاف: “تؤمن أوبر أن الأمان هو مشكلة أخرى يجب على التكنولوجيا أن تعمل على حلها، ونعمل جاهدين طوال الوقت على تطوير حلول الأمان الخاصة بنا لضمان أكبر قدر من الأمان للسائقين والركاب أثناء التنقل.”

” تعزيز السلامة على الطرق يعد أمر بالغ الأهمية بالنسبة ل أكسا، فهو جزء هام من استراتيجيتنا نحوالوقاية من الحوادث وزيادة الوعي التأمينى.

زيادة التوعية عن سلامة الطرق هو أحد أولويات أكسا. ولتحقيق هذا الهدف، تدعم أكسا، من خلال البحث والابتكار، مبادرات للحد من حوادث الطرق من خلال التركيز على المخاطرالرئيسية مثل السرعة المفرطة وسلوكيات القيادة. كما اطلقنا مؤخرا برنامج تأمين سيارات “أوتوGo” للأفراد في السوق المصري،و نحن فخورون لدعم اوبر في مسابقة القيادة الآمنة الخاص بها وهي تعد خطوة أولى في شراكاتنا معا فى برامج الوقاية و سلامة الطرق.” جيلبرت شاهين ، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر.

ما هي مسابقة القيادة الآمنة؟

• جميع السائقين-الشركاء في القاهرة مدعوون للاشتراك في مسابقة تستمر لمدة شهر للفوز بالجائزة الكبرى بالإضافة الى 1- 10 جوائز أسبوعية مقدمة من أكسا.

- الجائزة الكبرى تتكون من تأمين طبي لأفضل شريك سائق وعائلته لمدة عام و تأمين أوتو Go لسيارته لمدة عام ومكافأة نقدية.

- وتتكون الجوائز الأسبوعية من تأمين لتغطية الحوادث الشخصية لمدة عام واحد مع مكافأة نقدية.

• مطلوب من المشاركين أن يقدموا أفضل مهارات القيادة الآمنة، مثل استخدام حامل المحمول أثناء القيادة، استخدام الفرامل بسلاسة، الالتزام بقواعد السرعة للطرق، والابتعاد عن زيادة السرعة بشكل حاد أو مفاجىء. .كما ايضا مطلوب من الشركاء الحفاظ على تقييم اسبوعي ٤،٦٠ من ٥ او اعلى و القيام بعمل ٢٥ رحلة في الاسبوع.

تواصل تكنولوجيا أوبر التطور لتقدم مفاهيم ومنتجات أمان جديدة، ومنها نظام الـtelematics الذي تم إصداره العام الماضي، وهي تكنولوجيا المجسات التي تقوم بقياس معايير الأمان على الطريق، إلى جانب نظام تعريف الهوية اللحظي الذي تم إطلاقه في مصر في مارس الماضي.