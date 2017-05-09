"أوبر" و "أكسا" تطلقان مسابقة القيادة الآمنة في مصر2017-05-09 18:05:34
تشارك أوبر و أكسا هذا الأسبوع في فعاليات الأسبوع العالمى للقيادة الآمنة الذى تنظمه الأمم المتحدة مواصلةً بذلك إلتزامها المشترك بتوعية المواطنين بمخاطر القيادة المتهورة والسريعة حول العالم.
يفقد ما يقرب من ١,٣ مليون شخص حياتهم في حوادث الطرق كل عام، بما في ذلك ١٢ ألف حالة وفاة في مصر وحدها. تعد القيادة غير الآمنة واحدة من العوامل المؤدية للحوادث المميتة، سواء في الاقتصاديات الناشئة أو المتقدمة.
وتعمل أوبر باستمرار على رفع معدلات الأمان على الطرق. وتمكنت أوبر عبر السنوات الماضية من تحسين خصائص الأمان على التطبيق الخاص بها لنشر التوعية بأهمية القيادة الآمنة ومساعدة السائقين على مراقبة عاداتهم وسلوكياتهم في القيادة. وتمكنت أوبر من تحقيق ذلك بفضل فريق متخصص من المهندسين الذين يعملون على توقع، منع، وتقليل عدد الحوادث على الطرق.
كجزء من حملة أوبر وأكسا المشتركة لتعزيز سلامة الطرق أعلنت أوبر في مصر اليوم عن إطلاق أول مسابقة للقيادة الآمنة بالتعاون مع أكسا كي تكافئ أكثر السائقين أماناً على التطبيق.
وقال عبد اللطيف واكد، المدير العام لأوبر مصر: “من المهم أن نتحرك بالسيارات بسرعة آمنة. ونشكر شركائنا في مصر وكل من يقومون بالقيادة مع أوبر في العالم لقيامهم بدورهم في الحفاظ على القيادة الآمنة. وبهذه المسابقة، نريد أن نشجع شركائنا من السائقين على تحسين مهارات القيادة باستمرار كي يقودوا سياراتهم بأعلى معدلات ممكنة من الأمان، وذلك للحفاظ على أرواحهم وأرواح الركاب على حد السواء، إلى جانب المحافظة على أرواح من حولهم على الطريق”. وأضاف: “تؤمن أوبر أن الأمان هو مشكلة أخرى يجب على التكنولوجيا أن تعمل على حلها، ونعمل جاهدين طوال الوقت على تطوير حلول الأمان الخاصة بنا لضمان أكبر قدر من الأمان للسائقين والركاب أثناء التنقل.”
” تعزيز السلامة على الطرق يعد أمر بالغ الأهمية بالنسبة ل أكسا، فهو جزء هام من استراتيجيتنا نحوالوقاية من الحوادث وزيادة الوعي التأمينى.
زيادة التوعية عن سلامة الطرق هو أحد أولويات أكسا. ولتحقيق هذا الهدف، تدعم أكسا، من خلال البحث والابتكار، مبادرات للحد من حوادث الطرق من خلال التركيز على المخاطرالرئيسية مثل السرعة المفرطة وسلوكيات القيادة. كما اطلقنا مؤخرا برنامج تأمين سيارات “أوتوGo” للأفراد في السوق المصري،و نحن فخورون لدعم اوبر في مسابقة القيادة الآمنة الخاص بها وهي تعد خطوة أولى في شراكاتنا معا فى برامج الوقاية و سلامة الطرق.” جيلبرت شاهين ، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر.
ما هي مسابقة القيادة الآمنة؟
• جميع السائقين-الشركاء في القاهرة مدعوون للاشتراك في مسابقة تستمر لمدة شهر للفوز بالجائزة الكبرى بالإضافة الى 1- 10 جوائز أسبوعية مقدمة من أكسا.
- الجائزة الكبرى تتكون من تأمين طبي لأفضل شريك سائق وعائلته لمدة عام و تأمين أوتو Go لسيارته لمدة عام ومكافأة نقدية.
- وتتكون الجوائز الأسبوعية من تأمين لتغطية الحوادث الشخصية لمدة عام واحد مع مكافأة نقدية.
• مطلوب من المشاركين أن يقدموا أفضل مهارات القيادة الآمنة، مثل استخدام حامل المحمول أثناء القيادة، استخدام الفرامل بسلاسة، الالتزام بقواعد السرعة للطرق، والابتعاد عن زيادة السرعة بشكل حاد أو مفاجىء. .كما ايضا مطلوب من الشركاء الحفاظ على تقييم اسبوعي ٤،٦٠ من ٥ او اعلى و القيام بعمل ٢٥ رحلة في الاسبوع.
تواصل تكنولوجيا أوبر التطور لتقدم مفاهيم ومنتجات أمان جديدة، ومنها نظام الـtelematics الذي تم إصداره العام الماضي، وهي تكنولوجيا المجسات التي تقوم بقياس معايير الأمان على الطريق، إلى جانب نظام تعريف الهوية اللحظي الذي تم إطلاقه في مصر في مارس الماضي.
-
السعودية توقف التعاقد مع أطباء الأسنان المصريين
قررت المملكة العربية السعودية وقف التعاقد مع أطباء الأسنان من أي جنسية أخرى بما فيهم المصريون، وقصر التعاقد مع الأطباء والطبيبات السعوديين، وذلك في إطار خطة ...Tue, 09 May 2017 10:58:10 GMT
-
النقض تلغي أحكام قضية "اقتحام سجن العرب"
قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم، بنقض “إلغاء” الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام ...Tue, 09 May 2017 10:45:10 GMT
-
إحالة مقاول بالسويس للمحاكمة بتهمة النصب بـ 2 مليون جنيه
أحالت النيابة العامة بمحافظة السويس مقاول للمحاكمة لقيامه بانتحال صفة مسئول بهيئة البترول، وحصوله على نحو 2 مليون جنيه من الشباب مقابل تعيينهم بشركات البترول. وكان ...Tue, 09 May 2017 10:26:56 GMT
-
الاسكان التعاوني يفتح باب الحجز فى 5 مدن جديدة
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقديم لحجز قطع أراضٍ لجمعيات الإسكان التعاوني الأحد المقبل، لإقامة مشروعات سكنية ...Tue, 09 May 2017 09:17:33 GMT
-
عين الحسود تطارد بطلات مسلسلات رمضان - محيط
لاحقت حالة من عدم الحظ بطلات مسلسلات رمضان فإحداهن أصيبت في عينها ، وأخرى مكثت في المستشفى 5 أيام . ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق…Tue, 09 May 2017 08:54:33 GMT
-
باحث مصري يطور بطارية لتنظيم ضربات القلب.. ويؤكد: الاكتشاف ...
أكد الباحث المصري في مجال الكيمياء البيولوجية بالولايات المتحدة ومطور بطارية لتنظيم ضربات القلب إسلام فهمي، أن الفكرة جاءته بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه أكتشف…Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت على الدائري ومصرع سائقها - محيط
انقلبت صباح اليوم الثلاثاء ، سيارة نقل محملة بالاسمنت بالطريق الدائرى الشرقى الاتجاه القادم من المنيب والمتجه الى الطريق الصحراوى بنهاية وصلة المريوطية.Tue, 09 May 2017 06:35:09 GMT
-
أردوغان يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، تركيا متوجهاً إلى الكويت في زيارة رسمية. ويصحب أردوغان في الزيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
"الأرصاد" : طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 39
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، والشوائب العالقة نهارًا على ...Tue, 09 May 2017 06:47:23 GMT