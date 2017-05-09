 Moheet on google
الثلاثاء 9 مايو 2017 06:58 مساءً
روابط سريعة
تدريبات إضافية لشريف إكرامي في مران الأهلى
شريف اكرامي

تدريبات إضافية لشريف إكرامي في مران الأهلى

2017-05-09 17:56:38
محيط

أدى شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي تدريبات بدنية منفردة على هامش مران الفريق عصر اليوم.

وقام إكرامي بالجري حول الملعب مع أحمد حجازي الذي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي.

ولم يكتفي إكرامي بالتدريبات الاستشفائية التي أداها مع اللاعبين الأساسيين وقام بأداء تدريبات اضافية.

ويستعد الأهلي لمواجهة زاناكو الزامبي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى بدور الـ ١٦ من بطولة دوري أبطال افريقيا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3