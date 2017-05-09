الصحة العالمية: عشرات الوفيات بالـ "كوليرا" في اليمن وإصابة المئات

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم /الثلاثاء/ أن 34 شخصا لقوا مصرعهم بالكوليرا، ويشتبه في إصابة 2000 آخرين بالوباء، خلال أقل من أسبوعين في اليمن.

وأكد مسؤول في المنظمة ” تسجيل 34 حالة وفاة بالكوليرا و2022 حالة إسهال حاد في 9 محافظات منها صنعاء، خلال الفترة بين 27 أبريل و7 مايو”، وذلك حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية .

من جانبها، ذكرت مصادر أمنية يمنية بوفاة أحد نزلاء السجن المركزي في محافظة الحديدة بعد إصابته بوباء الكوليرا ، مضيفة أن ميليشيات الحوثي التي تسيطر على المحافظة ، رفضت السماح لـ 7 نزلاء بتلقي العلاج ، بعد إصابتهم بالوباء داخل السجن.

ويصل عدد السجناء في السجن المركزي بالحديدة إلى 1300، نصفهم تم خطفهم من قبل ميليشيات الحوثي بدوافع سياسية، وبحجة معارضة وجود الحوثيين في المحافظة.