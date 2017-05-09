ذكرت وكالة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية، أن المزارعين الأمريكيين عادوا إلى تصدير القمح إلى مصر، أكبر مستهلكي القمح في العالم، حيث قام مصدرون بإرسال أول شحنة منذ حوالي 4 أشهر.

وأشارت الوكالة إلى أن بيانات وزارة الزراعة الأمريكية ذكرت أن الولايات المتحدة قامت بتفتيش أكثر من 51,603 أطنان من القمح من أجل شحنه إلى مصر في 4 مايو الماضي.

ونقلت عن دون روزي رئيس شركة السلع الأمريكية في غرب دي موين بولاية أيوا قوله إن الشحنة دليلا على قدرة القمح الأمريكي على المنافسة خصوصا في ظل المخاوف حول إنتاج بعض الحبوب في شمال أمريكا.

وشهدت بعض أجزاء في ولاية أركنسو الأمريكية تلف بعض المحاصيل نتيجة سوء الأحوال الجوية في نهاية أبريل الماضي.

وأكدت “بلومبرج” أن احتياطات القمح العالمي تظل وفيرة ومن المتوقع أن ترتفع إلى مستويات قياسية قبل حصاد محاصيل ولاية نيوهامشر.

وأضافت أن مصر لم تكن تشتري القمح من الولايات المتحدة خلال السنوات الأحيرة حيث كانت تستورد من دول مثل روسيا وأوكرانيا ورومانيا إلا أنها استوردت حوالي 60 ألف طن من مصر حتى 27 أبريل الماضي.