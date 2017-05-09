حذرت وزارة الخارجية الباكستانية طهران اليوم الثلاثاء من أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الجيش الإيراني في وقت سابق تعارض “روح العلاقات الأخوية”بين باكستان وإيران .

واستدعت وزارة الخارجية الباكستانية السفير الايراني مهدي هوناردوست -وفق ما نقلته صحيفة دوون الباكستانية- لنقل مخاوف باكستان بشأن التحذير الذي صدر عن الجنرال محمد باقيرى من أن طهران ستضرب “ملاذات المسلحين” داخل باكستان إذا لم تواجه الحكومة المسلحين الذين نفذوا هجمات عبر الحدود الشهر الماضي.

وقال باقري “ننتظر من المسؤولين الباكستانيين السيطرة على الحدود واعتقال الارهابيين واغلاق قواعدهم”. واضاف “اذا استمرت الهجمات الارهابية فسوف نصل الى ملاذاتهم وخلاياهم الامنة اينما كانوا”.

وخلال الاجتماع مع السفير، حث المتحدث باسم الخارجية الباكستانية نفيس زكريا إيران على الامتناع عن الإدلاء ببيانات من شأنها الإضرار بالعلاقات، مسلطا الضوء على تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال زكريا انه تم التوصل الى اتفاق “لتعزيز التعاون حول القضايا الحدودية” خلال زيارة وزير الخارجية الايرانى جواد ظريف فى 3 مايو.

وكان ظريف قد طلب من رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف تحسين الامن الحدودى، واكدت باكستان ان ايران ستنشر قوات اضافية على طول حدودها.