باكستان تستدعي السفير الإيراني لديها بشأن تصريحات القادة جيشه2017-05-09 17:48:03
حذرت وزارة الخارجية الباكستانية طهران اليوم الثلاثاء من أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الجيش الإيراني في وقت سابق تعارض “روح العلاقات الأخوية”بين باكستان وإيران .
واستدعت وزارة الخارجية الباكستانية السفير الايراني مهدي هوناردوست -وفق ما نقلته صحيفة دوون الباكستانية- لنقل مخاوف باكستان بشأن التحذير الذي صدر عن الجنرال محمد باقيرى من أن طهران ستضرب “ملاذات المسلحين” داخل باكستان إذا لم تواجه الحكومة المسلحين الذين نفذوا هجمات عبر الحدود الشهر الماضي.
وقال باقري “ننتظر من المسؤولين الباكستانيين السيطرة على الحدود واعتقال الارهابيين واغلاق قواعدهم”. واضاف “اذا استمرت الهجمات الارهابية فسوف نصل الى ملاذاتهم وخلاياهم الامنة اينما كانوا”.
وخلال الاجتماع مع السفير، حث المتحدث باسم الخارجية الباكستانية نفيس زكريا إيران على الامتناع عن الإدلاء ببيانات من شأنها الإضرار بالعلاقات، مسلطا الضوء على تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال زكريا انه تم التوصل الى اتفاق “لتعزيز التعاون حول القضايا الحدودية” خلال زيارة وزير الخارجية الايرانى جواد ظريف فى 3 مايو.
وكان ظريف قد طلب من رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف تحسين الامن الحدودى، واكدت باكستان ان ايران ستنشر قوات اضافية على طول حدودها.
-
السعودية توقف التعاقد مع أطباء الأسنان المصريين
قررت المملكة العربية السعودية وقف التعاقد مع أطباء الأسنان من أي جنسية أخرى بما فيهم المصريون، وقصر التعاقد مع الأطباء والطبيبات السعوديين، وذلك في إطار خطة ...Tue, 09 May 2017 10:58:10 GMT
-
النقض تلغي أحكام قضية "اقتحام سجن العرب"
قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم، بنقض “إلغاء” الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام ...Tue, 09 May 2017 10:45:10 GMT
-
إحالة مقاول بالسويس للمحاكمة بتهمة النصب بـ 2 مليون جنيه
أحالت النيابة العامة بمحافظة السويس مقاول للمحاكمة لقيامه بانتحال صفة مسئول بهيئة البترول، وحصوله على نحو 2 مليون جنيه من الشباب مقابل تعيينهم بشركات البترول. وكان ...Tue, 09 May 2017 10:26:56 GMT
-
الاسكان التعاوني يفتح باب الحجز فى 5 مدن جديدة
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقديم لحجز قطع أراضٍ لجمعيات الإسكان التعاوني الأحد المقبل، لإقامة مشروعات سكنية ...Tue, 09 May 2017 09:17:33 GMT
-
عين الحسود تطارد بطلات مسلسلات رمضان - محيط
لاحقت حالة من عدم الحظ بطلات مسلسلات رمضان فإحداهن أصيبت في عينها ، وأخرى مكثت في المستشفى 5 أيام . ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق…Tue, 09 May 2017 08:54:33 GMT
-
باحث مصري يطور بطارية لتنظيم ضربات القلب.. ويؤكد: الاكتشاف ...
أكد الباحث المصري في مجال الكيمياء البيولوجية بالولايات المتحدة ومطور بطارية لتنظيم ضربات القلب إسلام فهمي، أن الفكرة جاءته بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه أكتشف…Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت على الدائري ومصرع سائقها - محيط
انقلبت صباح اليوم الثلاثاء ، سيارة نقل محملة بالاسمنت بالطريق الدائرى الشرقى الاتجاه القادم من المنيب والمتجه الى الطريق الصحراوى بنهاية وصلة المريوطية.Tue, 09 May 2017 06:35:09 GMT
-
أردوغان يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، تركيا متوجهاً إلى الكويت في زيارة رسمية. ويصحب أردوغان في الزيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
"الأرصاد" : طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 39
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، والشوائب العالقة نهارًا على ...Tue, 09 May 2017 06:47:23 GMT