شب حريق هائل، منذ قليل، في أرض زراعية بقرية بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، وأسفر عن التهام 10 أفدنة من محصول القمح.

تلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا بنشوب حريق بأرض زراعية، بقرية النخيلة، وتم السيطرة على الحريق عن طريق الأهالي وقوات الحماية المدنية.

وتبين احتراق نحو 10 أفدنة من محصول القمح الخاص بالأرض الزراعية ملك ممدوح عطالله، وتم تكليف قسم الأدلة الجنائية لاتخاذ إجراءاته اللازمة، وإدارة البحث الجنائى، بالتحرى عن الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.