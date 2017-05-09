السيطرة على حريق هائل في مزرعة نخيل وفاكهة في الوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد اليوم /الثلاثاء/ على حريق هائل اندلع في مزرعة نخيل وفاكهة علي مساحة فدان بقرية الراشدة.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغاً يفيد بنشوب حريق هائل في مزرعة بمركز الداخلة دون وجود خسائر بشرية.

وقال العميد أحمد عبد الفتاح مهدي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة إن الحريق تسبب في تفحم مساحة فدان وعدد كبير من أشجار النخيل والفاكهة بالمزرعة وتمت السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وأشار إلى أن حجم الخسائر المادية جراء الحريق سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من عملية التبريد اللازمة للحريق، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق