«الأوقاف»: قمنا بثورة تطهير للوزارة من «المتطرفين».. ونائبة تحذّر من داعيات المساجد2017-05-09 18:00:36
ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، جهود الدولة لمواجهة الإرهاب من الناحية الدينية، وحذرت النائبة منى منير، مما وصفته بـ«خطورة الداعيات بالمساجد في المناطق العشوائية والبسيطة ممن يعطين دروسا بعد خطب الجمعة، وكذلك الجمعيات الشرعية »، وقالت: «روحوا شوفوا الجمعيات الشرعية في المناطق البسيطة بيعلموا الشباب إيه.. بيتم خلط الدين بالعمل المجتمعي».
وأكدت النائبة أمل زكريا، أن هناك توسعا للقطريين في بناء المساجد بمحافظة البحيرة، قائلة: «هناك جوامع تبني بشكل واسع من قبل القطريين في البحيرة على أعلى طراز وأصبح لهم رجل في المكان عشان معاهم فلوس بيجوا»، وأضافت «زكريا» خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أمس الثلاثاء، أنه يجب أن تدخل مادة الدين إلى المجموع، وحذرت من بعض حضانات الأطفال التي ليس عليها أي رقابة ويتم بث السموم الفكرية من خلالها.
وطالب اللواء يحيى كدواني وكيل اللجنة، بالقيام بمواجهات فكرية عقائدية مباشرة بين ممثلي الأزهر الشريف والعناصر التكفيرية من خلال القنوات الإعلامية المختلفة، وذلك بهدف إظهار مواطن الضعف لدى هذه العناصر والرد عليهم وتصحيح المفاهيم.
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