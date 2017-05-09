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دورتموند ينجح في تجديد التعاقد مع الحارس فايدنفلر
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دورتموند ينجح في تجديد التعاقد مع الحارس فايدنفلر

2017-05-09 17:50:57
وكالات

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، تمديد عقد حارس الفريق، رومان فايدنفلر، موسم إضافي، لينتهي في 30 يونيو 2018.
وقال فايدنفلر، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: “لقد اخترت تمديد عقدي لسنه أخرى مع الفريق، سأستمتع بكل لحظة تمر وأنا أحمل القميص الأسود والأصفر”.
وأضاف: “سأواصل دعم بوركي ليتطور، إضافة لذلك سأعمل على المساعدة في بناء حارس شاب في النادي”.

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