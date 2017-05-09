أصدرت صحيفة “العربي الجديد” المملوكة لشركة “فضاءات ميديا” في بريطانيا، طبعتها في إسطنبول، على أنّ توزّع في كبريات المدن التركية “العاصمة أنقرة، وإسطنبول، وإزمير، وغازي عنتاب”، وفق بيان صدر عن المؤسسة الإعلامية العربية، اليوم الثلاثاء.

وقال بيان “العربي الجديد” إنّ النسخة الورقية ستوزع أيضاً على المسافرين على متن “الخطوط الجوية التركية” كل يوم.

وتستهدف الطبعة الجاليات العربية الموجودة في تركيا، وذلك بعد نجاح طبعاتها في لندن وبيروت والدوحة، وبعد ثلاث سنوات من إطلاق عددها الأول، محاولة تقديم إعلام جديد ومختلف، يواكب التغيّرات في العالم العربي وتطلّعات وآمال الشباب العربي، ومحافظة على المهنية والمصداقية في نقل وتحليل الخبر.

ويصدر أيضاً عن ” العربي الجديد” موقع إخباري يحدث على مدار الساعة يحمل اسم الصحيفة الورقية، وللموقع والصحيفة مراسلون في كل دول العالم ومكاتب منتشرة، وتعتبر من المؤسسات العربية الرائدة في مجال الإعلام.