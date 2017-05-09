قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد بركات تأجيل محاكمة 13 متهما في قضية الهروب من سجن المستقبل بالإسماعيلية إلي جلسة 3 يونيو المقبل.

ويحاكم في القضية 5 متهمين حضوريا و 8 غيابيا من بينهم 4 متهمين أعضاء في جماعه أنصار بيت المقدس، حيث يواجه المتهمون اتهامات بالقتل عمدا مع سبق الإصرار لضابط ومواطن والشروع في قتل 3 من رجال الشرطة واستعراض القوة بالعنف بقصد الترويع واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد سجن المستقبل خلال محاوله الهروب التي تمت خلال شهر أكتوبر الماضي وأدت إلى مصرع ضابط شرطة ومواطن وإصابة أمين شرطه بإصابات خطيرة نتيجة استخدامهم السلاح الناري.

وكانت محكمة جنح الإسماعيلية قد قضت في 24 ديسمبر الماضي بمعاقبة 19 ضابطا وشرطيا من قوة تأمين سجن المستقبل بالحبس لمدد تراوحت ما بين عام وحتى عامين لاتهامهم بالإهمال في وظائفهم مما تسبب في هروب 8 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من سجن المستقبل وبرأت المحكمة 3 آخرين من قوة تأمين السجن.